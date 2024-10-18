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И снова Первый...

И снова Первый...

Вслед за Познером на Первый канал возвращается Орхан Памук, назвавший в 2022 году Владимира Путина средневековым тираном.

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Комментарии
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Нина Комарова
то ли
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6 час.
Борис Викторович
&quot;Эрнст вошел в совет по культуре и искусству&quot;. Он что сам вошел? Нет! Его туда назначил Путин. А что наш Президент не знает что Эрнст, Мединский и прочая клика у подавляющего большинства народа вызывают чувство тошноты и брезгливости. И еще ненависти, потому что эти деятели ненавидят нас. Я думаю что по своей должности он должен знать и понимать чем живет его народ. Тогда вопрос - почему он назначает на ключевые должности в правительстве, в думе тех, кто как кость в горле у нас. Тем более во время ведения военных действий, когда нужно воспитывать чувство сплоченности в стране, патриотизм, любовь к Родине. А эти враги сделают все чтобы разобщить нас, развратить нашу молодежь. И вообще какое отношение они имеют к нашей культуре? Совершенно не понятна позиция нашего Президента, который везде говорит вроде правильные вещи, а делает все наоборот.
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4 час.
Андрей Соловьев
Что за свинья с погонялом памук ? Не пора ли ей подрихтовать её смазливую мордаху ?
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4 час.

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