И снова Первый...

Борис Викторович

"Эрнст вошел в совет по культуре и искусству". Он что сам вошел? Нет! Его туда назначил Путин. А что наш Президент не знает что Эрнст, Мединский и прочая клика у подавляющего большинства народа вызывают чувство тошноты и брезгливости. И еще ненависти, потому что эти деятели ненавидят нас. Я думаю что по своей должности он должен знать и понимать чем живет его народ. Тогда вопрос - почему он назначает на ключевые должности в правительстве, в думе тех, кто как кость в горле у нас. Тем более во время ведения военных действий, когда нужно воспитывать чувство сплоченности в стране, патриотизм, любовь к Родине. А эти враги сделают все чтобы разобщить нас, развратить нашу молодежь. И вообще какое отношение они имеют к нашей культуре? Совершенно не понятна позиция нашего Президента, который везде говорит вроде правильные вещи, а делает все наоборот.