Песков: Путин работает в Сочи, откуда примет участие в мероприятиях по ВКС

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам, что Владимир Путин во вторник работает в Сочи, откуда примет участие в мероприятиях по видеоконференцсвязи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии