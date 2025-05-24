«Тьма поглотит мир»: озвучено полученное папой Львом леденящее душу предупреждение

Недавнее избрание в Ватикане папой римским Льва XIV заставило вспомнить о леденящем душу предупреждении, как утверждается, полученном носящим то же имя одним из его предшественников еще в позапрошлом веке.
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