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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Убре надеется вернуться на площадку на следующей неделе. 11 ноября игрока «Сиксерс» сбил автомобиль

Форвард «Филадельфии» Келли Обре надеется вернуться на площадку на следующей неделе в субботу, когда «76-е» примут «Атланту».

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