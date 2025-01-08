В США хотят переименовать Мексиканский залив в Американский Еще не вступивший в должность новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает удивлять своими идеями.
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В США хотят переименовать Мексиканский залив в Американский Еще не вступивший в должность новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает удивлять своими идеями.
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