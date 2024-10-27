В МИД Польши признались, чего боятся больше всего на БРИКС: "Как бы там не дошло…"

Польские власти высказали главные опасения о саммите БРИКС. "Как бы там не дошло…" - заявили поляки.Власти Польши рассказали, что их пугает больше всего относительно саммита БРИКС.
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