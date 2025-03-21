Independent: Зеленский бросил вызов США, выступив против передачи им АЭС Украины

Кокаиновый бонапарт совсем берега попутал, думает что и без помощи США , только с ЕС он может " победить " Россию.

Владимир Алтайцев

Дональд Трамп заявил, что переход атомной энергетики страны под контроль Америки станет для нее «лучшей защитой»», Для кого защитой станет? ДЛЯ США? Только малосмыслящие люди не понимают наглого стремления США ввести свои войска под видом защиты АЭС Украины под самое брюхо России.Вот что страшно. И пока Зеленский не хочет ЧСША отдавать свои АЭС, он невольно играет на руку России. Вот уж России войска США на Украине в ъхх не впёрлись.