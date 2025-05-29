Немец угнал похищенный у него BMW

Жителя Германии задержали полицейские за то, что он отследил и вернул себе свой угнанный BMW. По данным издания Mannheimer Morgen, 27-летний житель Мангейма в конце апреля поехал на своем BMW 2017 года выпуска навестить родственников в Румынии.
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