Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Французский философ: Путин фактически стал лидером глобального Юга, то есть двух третей планеты

Французский философ: Путин фактически стал лидером глобального Юга, то есть двух третей планеты

Французский философ Люк Ферри в эфире французского телевидения назвал абсолютно бессмысленным и глупым с противостояние Запада Россией, отметив, что в итоге вооруженного конфликта 600–700 тысяч погибнут ни за что в результате отвратительных военных преступлений.

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