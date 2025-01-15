Французский философ Люк Ферри в эфире французского телевидения назвал абсолютно бессмысленным и глупым с противостояние Запада Россией, отметив, что в итоге вооруженного конфликта 600–700 тысяч погибнут ни за что в результате отвратительных военных преступлений.
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