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Царьград

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"Билайн бизнес" внедрил Мобильный ID для быстрой авторизации

"Билайн бизнес" внедрил Мобильный ID для быстрой авторизации

"Билайн бизнес" представил сервис Мобильный ID для быстрой авторизации через номер телефона. Сеть барбершопов "ТОПГАН" уже использует это решение для упрощения онлайн-записи, обеспечивая безопасность и повышая конверсию.

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