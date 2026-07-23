"Билайн бизнес" внедрил Мобильный ID для быстрой авторизации

"Билайн бизнес" представил сервис Мобильный ID для быстрой авторизации через номер телефона. Сеть барбершопов "ТОПГАН" уже использует это решение для упрощения онлайн-записи, обеспечивая безопасность и повышая конверсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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