По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество.
Турция нанесла удар в спину Евросоюзу и НАТО
Комментарии
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Игорь Максаков
Сначала пусть выйдет из этого сообщества ЛГБТ, которое есть НАТО!
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15 час.
Виктор Шилин
Не увидит на одном стуле, не привык Эрдоганушка
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14 час.
VG
Vasily Golov
Многим лидерам стран известно,что БРИКС привлекательней Евросоюза.Нет своего Брюсселя и разных регламентов в экономике.
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12 час.
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