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Царьград

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В Кунгуре готова на 80% новая спортплощадка в школе «Лидер»

В Кунгуре готова на 80% новая спортплощадка в школе «Лидер»

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в Кунгурской спортивной школе «Лидер» ведётся обустройство спортивной площадки.

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