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В Новосибирске Полицейский Дед Мороз с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили о Правилах дорожного движения детям

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Созвездие», где организовали для детей из неблагополучных семей конкурсно-игровую программу «Правила дорожные знать каждому положено!».

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