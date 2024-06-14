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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Русские идут" - западный обыватель паникует

"Русские идут" - западный обыватель паникует

Поход российских военных кораблей на Кубу привел к бурным попыткам пассажиров круизных лайнеров сохранять спокойствие.

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Комментарии
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Галина Смирнова
В Пентагоне нервотрепка - Путин сделал первый ход! В задний двор зашла подлодка Через задний их проход!
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14 час.
vitaly yanushkevich
Они, пиндоская, проводят учения возле сев. Кореи, в Северном море, в Балтийском море, почему бы России и Китаю вместе с сев. Кореей не провести военно морские учения в Мексиканском заливе ? Там места хватит и для кораблей и для субмарин?! Вот уж тогда пиндосы будут спать где попало и без передыху!
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7 час.
vitaly yanushkevich
Не ,,спать&quot; а  ,,срать&quot; где попало. Ошибочка вышла, извиняюсь.
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7 час.

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