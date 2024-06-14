"Русские идут" - западный обыватель паникует

vitaly yanushkevich

Они, пиндоская, проводят учения возле сев. Кореи, в Северном море, в Балтийском море, почему бы России и Китаю вместе с сев. Кореей не провести военно морские учения в Мексиканском заливе ? Там места хватит и для кораблей и для субмарин?! Вот уж тогда пиндосы будут спать где попало и без передыху!