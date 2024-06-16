Трое взрослых и ребенок травмировались в ДТП в Мамонах

Автоавария произошла вечером 15 июня в селе Мамоны Иркутского района. Госавтоинспекторы установили, что 28-летний водитель «ВАЗ-21043», двигаясь по улице Придорожной, не справился с управлением и выехал на встречку.
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