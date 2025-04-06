Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

Жители Ямала в День геолога вспоминают первопроходцев Арктики

Жители Ямала в День геолога вспоминают первопроходцев Арктики

В первое воскресенье апреля россияне отмечают День геолога. Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил специалистов геологической отрасли с праздником и рассказал, почему эта профессия особенно ценится на Ямале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх