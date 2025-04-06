Жители Ямала в День геолога вспоминают первопроходцев Арктики

В первое воскресенье апреля россияне отмечают День геолога. Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил специалистов геологической отрасли с праздником и рассказал, почему эта профессия особенно ценится на Ямале.
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