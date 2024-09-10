«Этому народу нужен Горбачёв и лоботомия» – Хаматова планирует вернуться в РФ «в чёрных очках»

Ю

Юрий

Женщина ждет возвращения к временим когда можно зарабатывать миллионы обсирая граждан России не платив налоги , так сказать времена пользуясь славой артистки , получая халявные деньги и делать всё что угодно, пора всё это прекращать и это могут сделать только МЫ не приходить на эти концерты.