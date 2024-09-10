Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Этому народу нужен Горбачёв и лоботомия» – Хаматова планирует вернуться в РФ «в чёрных очках»

«Этому народу нужен Горбачёв и лоботомия» – Хаматова планирует вернуться в РФ «в чёрных очках»

Политнавигатор Актриса-русофобка Чулпан Хаматова не собирается возвращаться в Россию. В этом она заявила в интервью сбежавшему в Польшу блогеру «Мише» Понятовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Гражданин Страны
мразь недобитая...
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2 час.
Ю
Юрий
Женщина ждет возвращения к временим когда можно зарабатывать миллионы обсирая граждан России не платив налоги , так сказать времена пользуясь славой артистки ,  получая  халявные деньги  и делать всё что угодно, пора всё это прекращать и это могут сделать только МЫ не приходить на эти концерты.
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1 час.
Владислав Владислав
Забудем про Чулпанхаматосвкое дерьмо ...
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7 мин.

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