В районе Северного моста на Оболони прогремели 2 мощных взрыва. Перед этим реактивные БПЛА пошли на снижение.
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