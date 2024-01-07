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«Тошно смотреть». Село Андреевка превратилось в помойку

«Тошно смотреть». Село Андреевка превратилось в помойку

Приморцы шокированы состоянием туристического достояния края, сообщает PRIMPRESS. «Добрый день! Андреевка, Рисовая падь, какое позорище! Праздники праздниками, но зачем же так запускать и загрязнять окружающую среду Очень надеюсь, что будут предприняты меры по уборке этого кошмара», - негодуют очевидцы.

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