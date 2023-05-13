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Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой

Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой

Артистка привезла в Россию мать модельера. Стоит отметить, что за пару месяцев до смерти Валентин Юдашкин побывал в Израиле, где живет его мама, – успел попрощаться.

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