Показ аниме про лисичек и мечников «Йоко из Сэнгоку» продолжится в июле Пока...

Показ аниме про лисичек и мечников «Йоко из Сэнгоку» продолжится в июлеПоказ дебютировавшего в январе аниме «Йоко из Сэнгоку» еще не окончен, а White Fox (Re:Zero, «Убийца Гоблинов») уже объявила, что продолжение стоит ждать в июле.
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