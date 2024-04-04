Показ аниме про лисичек и мечников «Йоко из Сэнгоку» продолжится в июле Пока...

Показ аниме про лисичек и мечников «Йоко из Сэнгоку» продолжится в июлеПоказ дебютировавшего в январе аниме «Йоко из Сэнгоку» еще не окончен, а White Fox (Re:Zero, «Убийца Гоблинов») уже объявила, что продолжение стоит ждать в июле.