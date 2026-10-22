Средний размер автокредита в России по итогам сентября 2026 года достиг 1,59 млн рублей. В годовом выражении этот показатель на внутреннем рынке вырос на 5,3%, или примерно на 80 тыс.
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