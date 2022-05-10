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Разрешение на строительство двух домов получили застройщики Уссурийска через Госуслуги

Разрешение на строительство двух домов получили застройщики Уссурийска через Госуслуги

Потенциал жилищного строительства в Приморском крае составляет более 1 миллиона "квадратов". По информации регионального министерства строительства, в настоящее время на территории Приморского края возводятся 234 многоквартирных дома площадью 1,9 млн квадратных метров.

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