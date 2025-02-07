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Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

Беспилотники не заменят людей на фронте. Невозможным такой исход назвал один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавший в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в течение последних двух месяцев, передает The Wall Street Journal (WSJ).

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