Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

Беспилотники не заменят людей на фронте. Невозможным такой исход назвал один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавший в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в течение последних двух месяцев, передает The Wall Street Journal (WSJ).
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