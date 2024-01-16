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В Екатеринбурге больше не выполняют современные исследования онкобольных по ОМС

В Екатеринбурге больше не выполняют современные исследования онкобольных по ОМС

Речь идёт о позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной (КТ) томографииВ Екатеринбурге в центре "ПЭТ-Технолоджи" приостановили проведение ПЭТ/КТ за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования.

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