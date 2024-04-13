В ВСУ признали, что Украина может потерять территории до Днепра в 2024 году

Командир батальона специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Куриленко признал, что без западной поддержки страна потеряет территории до Днепра после масштабного наступления ВС РФ в 2024 году.
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