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«Ванкувер» готов обменять Галака, чтобы не платить ему 1,5 млн долларов в качестве бонусов за достижения

«Ванкувер» рассматривает варианты обмена вратаря Ярослава Галака.  Клуб не хочет увеличивать кэпхит 36-летнего игрока за счет выплаты ему бонусов за достижения.

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