Ковальчук указал на последствия для ЦЕРН из-за отказа от сотрудничества с РФ

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) столкнется с последствиями из-за отказа от сотрудничества с РФ, заявил в интервью «Известиям» 21 сентября президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
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