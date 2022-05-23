США продолжат накачивать киевский режим оружием

ТОКИО (ИА Реалист). В Белом доме уверяют, что Россия никак не сможет помешать США оказывать военную помощь киевскому режиму, заявил во время пресс-конференции на борту Air Force One советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан.
ТОКИО (ИА Реалист). В Белом доме уверяют, что Россия никак не сможет помешать США оказывать военную помощь киевскому режиму, заявил во время пресс-конференции на борту Air Force One советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан.
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