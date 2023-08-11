Закон и Порядок

135 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexandr Harlov
    Когда жил в том же Ижевске в 90 годы, то был случай, когда майора милиции приняли фэйсы с двумя килограммами героина....Радостные статьи ...
  • Алексей Павлов
    Первый пошёл! (после Ирана!)Что нам загрузили...
  • Boris Voronin
    Пусть этот автор этого пасквиля свою щёку поставит под удар, или стайка малолетних отморозков забьют его ногами в под...Радостные статьи ...

Украинские солдаты – самая дешёвая из возможных защита от РФ

Украинские солдаты – самая дешёвая из возможных защита от РФ

Такие откровения о «братском народе» польский президент выдал в беседе с журналистом Washington Post Марком Тиссеном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Для Зеленского и компании, это коммерческая война. Что было создано в Украине Советским Союзом – разворовали. Теперь платите нам за войну «звонкой» монетой, поставляйте оружие (часть оружия продадим). Холопов на войну найдём, в крайнем случае, пинками и заградотрядами их на войну загоним. ПЛаТИТЕ, нам халявщикам! Среди Ваших военных повоевать с Россией в Украине идиотов хватает! Вам же надо убить Россию! Мы начнём, Вы закончите полной победой. Чем еврей Зеленский не фашист! Да ради собственной наживы и поста Президента – Украину закопает! А лиши его властных полномочий и денег, на первой же осине повесится!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх