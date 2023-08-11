Украинские солдаты – самая дешёвая из возможных защита от РФ

Владимир Соловьев

Для Зеленского и компании, это коммерческая война. Что было создано в Украине Советским Союзом – разворовали. Теперь платите нам за войну «звонкой» монетой, поставляйте оружие (часть оружия продадим). Холопов на войну найдём, в крайнем случае, пинками и заградотрядами их на войну загоним. ПЛаТИТЕ, нам халявщикам! Среди Ваших военных повоевать с Россией в Украине идиотов хватает! Вам же надо убить Россию! Мы начнём, Вы закончите полной победой. Чем еврей Зеленский не фашист! Да ради собственной наживы и поста Президента – Украину закопает! А лиши его властных полномочий и денег, на первой же осине повесится!