Джон Коллинз выбыл из строя на неопределенный срок

Бигмен «Атланты» Джон Коллинз выбыл из строя на неопределенный срок из-за разрыва плантарной фасциии правой стопы и повреждения безымянного пальца правой руки.

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