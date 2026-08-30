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Новые работы 2025–2026 годов покажут в Галерее Александра Шилова

Новые работы 2025–2026 годов покажут в Галерее Александра Шилова

Выставка новых работ Александра Шилова откроется 1 сентября в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А.

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