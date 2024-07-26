В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж по безопасности дорожного движения для воспитанников детского сада и их родителей

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции, «Родительский патруль» и депутат Тобольской городской Думы Людмила Торопова провели инструктаж по безопасности дорожного движения для воспитанников детского сада и их родителей.
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