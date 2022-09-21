Зеленский усомнился в том, что Россия способна применить ядерное оружие против Украины

Сегодня, 21 сентября, выступая с обращением к народу России, президент Владимир Путин заверил своих граждан, что для защиты суверенитета страны будут применены все имеющиеся средства.
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