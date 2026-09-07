Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Стала известна причина остановки трамваев в Ленинском районе

Стала известна причина остановки трамваев в Ленинском районе

«Даже искрит и дымит». ЧП приостановило курсирование смоленского муниципального общественного транспорта Обрыв контактной сети привёл к остановке трамваев сегодня во второй половине дня на улице Багратиона Смоленска.

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