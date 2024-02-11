Фигуристка Загитова выступит с новой программой в матче КХЛ между «Сочи» и СКА

Чемпионка ОИ 2018 по фигурному катанию Алина Загитова у себя в Telegram-канале опубликовала фрагмент новой программы, с ней она собирается выступить на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА Петербург и «Сочи».