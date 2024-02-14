Умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину картины на $2 млрд

Российский искусствовед Нина Молева скончалась в Москве в 98-летнем возрасте. В наследство от мужа ей досталась коллекция картин стоимостью, по словам женщины, около $2 млрд – эти полотна она завещала президенту РФ Владимиру Путину.
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