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Крымская газета

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Под Джанкоем потушили горящую траву на площади 200 квадратных метров

Под Джанкоем потушили горящую траву на площади 200 квадратных метров

Огнеборцы потушили крупное возгорание сухой растительности в селе Светлое Джанкойского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

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