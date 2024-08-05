В Ростове уволили врио начальника захваченного в июне СИЗО-1

Ранее его отстранили от службы на время следствия.Временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев был уволен – управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области расторгло с ним контракт.