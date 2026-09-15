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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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27 сентября на «РЖД Арене» пройдет финал Кубка России между ЖФК ЦСКА и ЖФК «Локомотив»

Матч пройдет в воскресенье, 27 сентября, в 17:30 на стадионе «РЖД Арена». Ранее железнодорожники в полуфинальном матче обыграли «Спартак» (0:2).

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