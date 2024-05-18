Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бакалаврам разрешили окончить вуз без изменения программы

Бакалаврам разрешили окончить вуз без изменения программы

Студенты, получающие высшее образование по программе бакалавриата, смогут завершить обучение, не переходя на новую систему , пообещали в Минобрнауки Российской Федерации.

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