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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Снижение активности венчурных инвестиций в Китае всё равно не мешает стране...

Снижение активности венчурных инвестиций в Китае всё равно не мешает стране...

Снижение активности венчурных инвестиций в Китае всё равно не мешает стране занимать второе место после СШАВенчурные инвестиции в современном мире являются важным фактором, определяющим развитие науки и технологий, поскольку они подпитывают стартапы — молодые компании, вложения в капитал которых могут обернуться как потерями, так и высокими доходами.

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