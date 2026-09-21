Психолог Минздрава: ИИ может затормозить развитие детского мышления

Медицинский психолог Ольга Симич из Российской детской клинической больницы предупредила о возможных негативных последствиях использования ИИ для развития детского мышления, отмечая важность самостоятельного поиска знаний на каждом возрастном этапе.
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