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Колонна машин со снарядами армии России попала в засаду боевиков ВСУ. Всё решил смелый водитель

Колонна машин со снарядами армии России попала в засаду боевиков ВСУ. Всё решил смелый водитель

Диверсанты ВСУ планировали захватить колонну русских, которая подвозила боеприпасы на передовую.Колонна армии России, старшим в которой был гвардии младший сержант Унатбек Аманов, везла боеприпасы на передовую нашим бойцам, как вдруг дорогу веренице машин преградил заслон украинских боевиков.

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Комментарии
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НД
Наталья Долголеева
Вот такие у нас героические защитники!
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14 час.
ю
юрий
А кто прошляпил диверсантов и почему мы не слышим о подобных акциях в хохляцком тылу? Или герои фильма &quot;в зоне особого внимания&quot; перевелись или на пенсии ?
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6 час.
AS
Alexander Solodkov
как говорил знаменитый Дядя Вася - Не имеет значение какой у нас разрез глаз или оттенки кожи, для врагов мы все русские. А гвардии сержант Аманов отличный боец!
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1 час.

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