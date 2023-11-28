Колонна машин со снарядами армии России попала в засаду боевиков ВСУ. Всё решил смелый водитель

Диверсанты ВСУ планировали захватить колонну русских, которая подвозила боеприпасы на передовую.Колонна армии России, старшим в которой был гвардии младший сержант Унатбек Аманов, везла боеприпасы на передовую нашим бойцам, как вдруг дорогу веренице машин преградил заслон украинских боевиков.
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