Транзитные поездки через Норвегию для россиян станут недоступны с 29 мая. По данным РЕН ТВ, граждане России смогут посетить страну только по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство.
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