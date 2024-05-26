Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 423 подписчика

"Белоусову добро на зачистку дал Путин": Баранец раскритиковал аресты генералов Минобороны и обвинил следователей в непрофессионализме

"Белоусову добро на зачистку дал Путин": Баранец раскритиковал аресты генералов Минобороны и обвинил следователей в непрофессионализме

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня вся страна наблюдает за масштабной чисткой в Минобороны, которая судя по всему лишь набирает обороты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
У Баранца тоже &quot;нос в пуху&quot;?
Ответить
2 час.
Александр Зиборов
Нужна правда! А затем всем - по &quot;заслугам&quot;!!!
Ответить
1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Ного будешь знать Баранец, плохо будешь спать.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх