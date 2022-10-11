Экс-посол Франции в Москве: Взрывом на Крымском мосту власти Украины пытались вовлечь США и НАТО в войну

Теракт на Крымском мосту, произошедший 8 октября, прокомментировал французский дипломат. Речь идёт о высказывании Клода Бланшмезона, который сделал заявление в эфире одного из западных телеканалов в связи со взрывом, произошедшем на российском инфраструктурном объекте.
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