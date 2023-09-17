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Сергей Мозякин: «Шипачев – интересный игрок, думающий. Он может в любой момент повернуть игру в другое русло»

В матче с «Торпедо» (4:3) Шипачев побил рекорд Мозякина по результативности в регулярках КХЛ. «Очень рад за него, что он добрался до этого рекорда и побил его.

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