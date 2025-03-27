Александр Дарчиев в Вашингтоне: Новый этап в отношениях России и США

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев приступил к обязанностям в Вашингтоне. По прибытии дипломат обозначил "окно возможностей" для улучшения отношений между странами и дипмиссиями, однако пока воздержался от дополнительных комментариев.
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