TRON на подъёме: сеть стабильно удерживает миллионы транзакций в день

За последние полгода блокчейн TRON демонстрирует уверенный рост активности. С начала 2025 года и до конца мая среднее количество ежедневных транзакций стабильно колебалось в диапазоне от 6 до 9 миллионов, а в отдельные дни этот показатель превышал и 10 миллионов.