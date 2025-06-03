TRON на подъёме: сеть стабильно удерживает миллионы транзакций в день

За последние полгода блокчейн TRON демонстрирует уверенный рост активности. С начала 2025 года и до конца мая среднее количество ежедневных транзакций стабильно колебалось в диапазоне от 6 до 9 миллионов, а в отдельные дни этот показатель превышал и 10 миллионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии